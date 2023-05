Gold Price Today, 29 May 2023: ग्लोबल मार्केट में सोना स्थिर से मजबूत, जानें आज का रेट

Gold Price Today, 29 May 2023: ग्लोबल मार्केट (global market)में आज सोना स्थिर से मजबूत है, जबकि चांदी में फिसली है। जिसका असर घरेलू वायदा बाजार में भी देखा जा रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (Multi Commodity Exchange) पर सोना जून वायदा आज 17 रुपये की तेजी के साथ 59,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। वहीं, mcx silver जुलाई वायदा 35 रुपये की कमजोरी के साथ 71,194 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करता हुआ देखा गया है।

Gold and silver rates in the global market

ग्लोबल मार्केट में आज सोने के भावों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। हाजिर सोना(Gold) 1.48 डॉलर की मजबूती के साथ 1,945.88 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ देखा गया। हाजिर चांदी(silver) 0.06 डॉलर की मजबूती के साथ 23.23 डॉलर प्रति औंस पर है।