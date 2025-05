Good News: खराब मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार 1 लाख अन्नदाताओं के खातों में भेज रही ₹158 करोड़

Good news for potato farmers: पिछले कुछ महीनों से देश के कई हिस्सों में बेमौसम बरसात, आंधी तूफान और ओलावृष्टि देखने को मिली है। जिसकी वजह से किसानों की फैसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में ‘बांग्ला शस्य बीमा’ योजना के तहत 1 लाख से अधिक आलू किसानों के बैंक खातों में ₹158 करोड़ भेज रही है। सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार (20 मई) को इस बारे में जानकारी दी है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आलू किसानों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता भेजे जाने की जानकारी दी है। सीएम ममता ने लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आज राज्य सरकार ने ‘बांग्ला शस्य बीमा’ योजना के तहत बंगाल के 1 लाख से अधिक आलू किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹158 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी करना शुरू कर दिया है। मैं बंगाल के सभी किसानों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई देता हूँ।’

I am happy to announce that today, the State Government has started releasing financial assistance of ₹158 crore directly to the bank accounts of more than 1 lakh potato farmers of Bengal under the ‘Bangla Shasya Bima’ scheme. I extend my heartfelt congratulations to all the…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 20, 2025