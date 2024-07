Grand Sangeet Ceremony: सलमान, रणबीर-आलिया से लेकर कई बॉलीवुड सितारों ने अनंत-राधिका की संगीत सेरेमनी में लगाए ठुमके

Anant and Radhika Grand Sangeet Ceremony: शुक्रवार रात अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के भव्य संगीत समारोह में बॉलीवुड हस्तियों ने अपने अद्भुत डांस मूव्स से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। न केवल काले रंग के कपड़े पहनकर बल्कि आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने समारोह में अपने ठुमकों से भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। संगीत समारोह में आलिया और रणबीर ने एक जैसे रंग के आउटफिट पहने।

इस कार्यक्रम से कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वहीं आलिया और रणबीर का एक नया डांसिंग वीडियो सामने आया है, जिसने सभी का दिल जीत लिया है। वायरल वीडियो में आलिया और रणबीर को रणबीर की फिल्म ‘तू झूठी मैं मक्का’ के गाने ‘शो मी द ठुमका’ पर थिरकते हुए देखा जा सकता है। इस जोड़े के साथ मंच पर आकाश और श्लोका अंबानी भी शामिल हुए।आलिया और रणबीर ने काले रंग की पोशाक में फैशन गोल किए।

आलिया ने काले रंग का लहंगा पहना था। अपनी पत्नी के साथ रणबीर ने बंद गले का सूट पहना हुआ था। आलिया की बहन शाहीन भी इस जोड़े के साथ शामिल हुईं। पैपराज़ी की तस्वीरों में, प्रशंसक आदित्य रॉय कपूर को रणबीर, आलिया और शाहीन के साथ पोज़ देते हुए देख सकते हैं। रणबीर, आलिया और ऊर्जावान अभिनेता रणवीर सिंह ने सलमान खान की ‘नो एंट्री’ के टाइटल ट्रैक पर अपने प्रदर्शन से मंच पर आग लगा दी।

Ranbir and Alia dancing along with Akash and shloka Ambani on “Show me the thumka” 🔥#RanbirKapoor #AliaBhatt pic.twitter.com/MiJsXO5cxI

