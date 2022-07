खाद्य वस्तुओं पर आज से लागू हुई GST: राहुल गांधी का हमला, कहा-तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को भाजपा ने बर्बाद कर दिया

नई दिल्ली। देश में बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को आज से एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। इसके कारण लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। दरअसल, अब पैकेज्ड एवं लेबल वाले दही, पनीर, लस्सी और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने जा रही है। आज से इन पर अधिक जीएसटी देना होगा।

पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी परिषद ने विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया है। वहीं, इसको लेकर विपक्षी दलों के द्वारा लगातार सरकार का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को भाजपा ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने दही, लस्सी, पनीर और कई अन्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने से जुड़ा एक चार्ट साझा करते हुए ट्वीट किया है।

HIGH taxes, NO jobs

BJP’s masterclass on how to destroy what was once one of the world’s fastest growing economies. pic.twitter.com/cinP1o65lB

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 18, 2022