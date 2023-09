Happy Birthday PM Modi : पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का किया उद्घाटन , जानें खासियत

Happy Birthday PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने अपने 73वें जन्म​ दिवस के अवसर पर रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में एशिया के भव्य कन्वेंशन सेंटर ‘यशोभूमि’ का उद्धाटन किया है। दिल्ली के द्वारका में हजारों करोड़ की लागत से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (IICC ) बनाया गया है। यह तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम (Bharat Mandapam)से भी भव्य है, जहां बीते 9 और 10 सितंबर को जी20 समिट का आयोजन किया गया था। भारत मंडपम (Bharat Mandapam) जहां 123 एकड़ में फैला है, वहीं यशोभूमि (Yashobhoomi) 219 एकड़ में फैला है।

Speaking at launch of PM Vishwakarma Yojana at the newly inaugurated Yashobhoomi convention centre. https://t.co/aOpIO1aW5z

— Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2023