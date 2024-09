Heart Winning Video: पुलिसकर्मी का दिल जीत लेने वाला वीडियो, कौवे को सीपीआर देकर ऐसे बचाई जान

Police Officer Gives New Life to Crow: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने सभी को भावुक कर दिया है। इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी एक बेहोश कौए को सीपीआर देकर उसकी जान बचाता हुआ दिख रहा है। यह घटना लोगों के दिलों को छू रही है और पुलिसकर्मी की इस मानवीय पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है।

यह घटना हमें यह बताती है कि पुलिसकर्मी सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम ही नहीं करते हैं बल्कि वे पशुओं के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। इस पुलिसकर्मी ने दिखाया है कि इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती है और हम सभी को हर जीव के प्रति दयालु होना चाहिए।

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी अपने हाथों में एक अधमरा कौवा पकड़े हुए है। वह कौवे को अपने मुंह से सांस दे रहा है और साथ ही एक अन्य व्यक्ति कौवे की छाती पर दबाव डाल रहा है। बताया जा रहा है कि यह कौआ बिजली के झटके से बेहोश हो गया था। पुलिसकर्मी ने जैसे ही अधमरे कौए को देखा तो तुरंत कौवे को सीपीआर देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कौवा होश में आ गया और फड़फड़ाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो तमिलनाडु का है।

पुलिसकर्मी की इस मानवीय पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी की इस बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिसकर्मी ने सिर्फ एक कौए की जान ही नहीं बचाई बल्कि इंसानियत की मिसाल भी पेश की है। पुलिसकर्मी की इस घटना से हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि हमें हर जीव के प्रति दयालु होना चाहिए। हमें पशुओं को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए।