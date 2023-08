Himachal News: हिमाचल प्रदेश में नहीं रूक रही तबाही, भूस्खलन से कई घर हुए जमींदोज, देखिए वीडियो

Himachal News: हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से तबाही मची हुई है। जगह-जगह बादल फटने और भूस्खलन की घटना से अब तक करीब 53 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। इस बीच शिमला से एक बेहद ही दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। शिमला के कृष्णानगर विष्णु मंदिर क्षेत्र में बड़ा भूस्खलन हुआ है। करीब छह भवनों के ढहने की सूचना है। इसकी घटना की वीडियो को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट किया है। इसके साथ ही बताया कि, कृष्णा नगर-शिमला में आज एक और भूस्खलन के भयावह दृश्य। प्रशासन ने भूस्खलन के डर से इन घरों में रहने वाले लोगों को आज सुबह ही खाली करा लिया था।

Horrifying visuals of another landslide that look place at Krishna Nagar- Shimla today.

The residents of these houses were evacuated earlier this morning by the administration fearing landslide. #HimachalFloods #landslides #shimlafloods #shimla pic.twitter.com/bJNNSn9hhp

