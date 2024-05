First look of Vande Bharat Metro : वंदे भारत मेट्रो सामान्य श्रेणी के यात्रियों की जरूरतों को करेगी पूरा , यहां देखें फर्स्ट-लुक

First look of Vande Bharat Metro : भारत में रेल बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस साल जुलाई में परीक्षण के लिए निर्धारित वंदे भारत मेट्रो की शुरुआत के साथ भारतीय रेलवे आधुनिक परिवहन के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार है। वंदे भारत मेट्रो पंजाब के कपूरथला में स्थित रेलवे कोच फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पहली वंदे भारत मेट्रो का ट्रायल रन जुलाई 2024 से शुरू होगा। वंदे भारत मेट्रो का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है। कैसी है ये मेट्रो, क्या हैं इसकी खूबियां? आइए एक नजर इसकी खासियत पर डालते हैं।

यह मेट्रो इंटर सिटी और इंट्रा सिटी के बीच चलेगी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इससे यात्रियों को न केवल आरामदायक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि बेहद उचित कीमत पर तेज यात्रा का अनुभव भी होगा। यह मेट्रो इंटर सिटी और इंट्रा सिटी के बीच चलेगी।

खास डिजाइन

वंदे मेट्रो वर्तमान में लोकप्रिय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एक कॉम्पैक्ट मॉडल है। इस मेट्रो का इस्तेमाल हर दिन एक शहर या दो शहरों में लगने वाले समय को कम करने के लिए किया जाएगा। उसके लिए इसका खास डिजाइन तैयार किया गया है। यह मेट्रो 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मेट्रो नेटवर्क देश के लगभग 124 शहरों को 100-125 किमी की दूरी से जोड़ेगा।

मेट्रो को देशभर में लॉन्च किया जाएगा

खबरों के मुताबिक, मेट्रो में एक अनोखा कोच कॉन्फिगरेशन है। चार कोच एक यूनिट के रूप में काम करेंगे। 12 कोचों के डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन की विशेषता के साथ, वंदे भारत मेट्रो को यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करते हुए 16 कोचों तक विस्तारित किया जा सकता है। यह मेट्रो कम समय में लंबी दूरी तय करेगी। अब ट्रायल रन में वंदे भारत मेट्रो का प्रदर्शन देखा जाएगा। इसके बाद इस मेट्रो को देशभर में लॉन्च किया जाएगा।

यात्रियों की जरूरतों को पूरा करना

उच्च गति के लिए डिज़ाइन की गई और विशाल आंतरिक सज्जा और बड़े स्वचालित दरवाजों से सुसज्जित, वंदे मेट्रो ट्रेनों का लक्ष्य सामान्य श्रेणी के यात्रियों, विशेष रूप से दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों की जरूरतों को पूरा करना है।