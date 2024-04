भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर गोमती तट पर दीप प्रज्वलन कर नववर्ष चेतना समिति ने किया स्वागत

लखनऊ। भारतीय नववर्ष (Indian New Year) का जन-जन के बीच प्रचार-प्रसार और वैश्विक स्तर पर स्थापना हेतु प्रत्येक वर्ष की भाँति इस बार खाटूश्यामजी मंदिर पर भारतीय नव वर्ष (Indian New Year) की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्ज्वलित कर नववर्ष का स्वागत किया गया। दो दिवसीय आयोजन में दीपदान एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगंतुकों ने आनन्द लिया। दीप प्रज्जवलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरूआत नव वर्ष चेतना समिति (New Year Chetna Samiti ) के अध्यक्ष डा. गिरीश गुप्ता ने सोमवार को खाटू श्याम जी मंदिर प्रांगण में किया।

समिति अध्यक्ष डा. गिरीश गुप्ता ने बताया कि राजधानी लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर पिछले 15 वर्ष से करते आ रहे आयोजन को इस बार गोमती नदी तट पर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं स्वागत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पहला कार्यक्रम नववर्ष की पूर्व संध्या पर आज 8 अप्रैल को दीपदान एवं मुख्य कार्यक्रम कल मंगलवार 9 अप्रैल को सायं 5:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ-साथ समिति की वार्षिक पत्रिका नवचैतन्य का लोकार्पण भी किया जाएगा।

डाक्टर गुप्ता ने बताया कि सनातन सभ्यता और संस्कृति के समस्त धार्मिक और शुभ कार्य विक्रम संवत के अनुसार तिथियां और मुहूर्त में संपन्न किए जाते हैं अतः हमें अपने सनातन धर्म के अमिट धरोहर भारतीय नव वर्ष को बढ़ चढ़कर मनाने और मानने की आवश्यकता है। समिति द्वारा डेढ़ दशक से विभिन्न स्थान पर बढ़-चढ़कर आयोजन के फल स्वरुप धीरे-धीरे जनमानस में भारतीय नववर्ष की बयार बहती दिखाई दे।

दीपदान में राजधानी की सैकड़ों युवतियों और महिलाओं ने भारतीय परम्परा के परिधानों में बढ़-चढ़कर कर प्रतिभाग किया। इसके उपरान्त सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूजा और अंशिका ने गणपति वन्दना से शुरूआत की। युगान्त शुक्ला ने आए राम मोरे अंगना, साक्षी दुबे ने नवरात्रि पर दुर्गा गीत की प्रस्तुति दी। इस बीच दर्शक दीर्घा में सैकड़ों की संख्या में भारतीय परम्परा पर महिलाओं ने नृत्य कर पूरे पंडाल को उत्साहित कर नववर्ष पर उत्सव बना दिया दिया।

नव वर्ष चेतना समिति की मुख्य संरक्षिका रेखा त्रिपाठी उपाध्यक्ष अजय सक्सेना एवं राधेश्याम सचदेवा जी ने आए सभी अतिथियों एवम अगंतूकों का स्वागत करने के साथ-साथ नव वर्ष की अनेक अनेक बधाइयां और शुभकामनाएं दी। समिति के सचिव डॉ. सुनील अग्रवाल ने बताया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के प्रतिष्ठित कलाकार राघवेंद्र सिंह और उनकी टीम के द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में समिति की तरफ से, डॉ. पुनीता अवस्थी, डॉ. रंजना द्विवेदी, एडवोकेट राकेश यादव, अरुण मिश्र, दयाशंकर पांडेय, एस के त्रिपाठी, कमलेंद्र मोहन, डा. निवेदिता रस्तोगी, मीडिया प्रभारी आनंद पाण्डेय एवं भारत सिंह उपस्थित रहे।