Hindu Panchang for 27 June 2023 : आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी, जाने शुभ-अशुभ समय मुहूर्त और राहुकाल...

Hindu Panchang for 27 June 2023 : आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी, अनला संवत्सर विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 (शोभकृत संवत्सर), आषाढ़. नवमी तिथि 03:05 AM तक उपरांत दशमी. नक्षत्र हस्त 02:43 PM तक उपरांत चित्रा . वरीयान योग 06:23 AM तक, उसके बाद परिघ योग.

करण बालव 02:40 PM तक, बाद कौलव 03:05 AM तक, बाद तैतिल . जून 27 मंगलवार को राहु 03:51 PM से 05:31 PM तक है, 03:28 AM तक चन्द्रमा कन्या उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा .

आज का पंचांग

विक्रम संवत – 2080, अनला

शक सम्वत – 1945, शोभकृत

पूर्णिमांत – आषाढ़

अमांत – आषाढ़

तिथि

शुक्ल पक्ष नवमी – Jun 27 02:05 AM – Jun 28 03:05 AM

शुक्ल पक्ष दशमी – Jun 28 03:05 AM – Jun 29 03:19 AM

नक्षत्र

हस्त – Jun 26 12:44 PM – Jun 27 02:43 PM

चित्रा – Jun 27 02:43 PM – Jun 28 04:00 PM

करण

बालव – Jun 27 02:05 AM – Jun 27 02:40 PM

कौलव – Jun 27 02:40 PM – Jun 28 03:05 AM

तैतिल – Jun 28 03:05 AM – Jun 28 03:18 PM

योग

वरीयान – Jun 26 06:06 AM – Jun 27 06:23 AM

परिघ – Jun 27 06:23 AM – Jun 28 06:08 AM

वार

मंगलवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:47 AM

सूर्यास्त – 7:12 PM

चन्द्रोदय – Jun 27 1:19 PM

चन्द्रास्त – Jun 28 1:16 AM

अशुभ काल

राहू – 3:51 PM – 5:31 PM

यम गण्ड – 9:08 AM – 10:49 AM

कुलिक – 12:29 PM – 2:10 PM

दुर्मुहूर्त – 08:28 AM – 09:22 AM, 11:26 PM – 12:08 AM

वर्ज्यम् – 11:09 PM – 12:50 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:02 PM – 12:56 PM

अमृत काल – 08:13 AM – 09:57 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:11 AM – 04:59 AM

आनन्दादि योग

सौम्य Upto – 02:43 PM

ध्वांक्ष

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जून 28, 03:28 AM तक कन्या राशि उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास