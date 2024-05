Hiramandi: संजय लीला भंसाली ने किया बड़ा खुलासा, कहा- दोबारा नहीं बनेगी हीरामंडी...

Hiramandi will not be built again: संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरामंडी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और दर्शकों के मन में यही सवाल था कि क्या इसका दूसरा पार्ट बनेगा कि नहीं। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरामंडी छाई हुई है। सोशल मीडिया पर बस इसी की चर्चा हो रही है। दरअसल, हीरामंडी एक सैमि हिस्टॉरिकल ड्रामा है जो इंडीपेंडेस से पहले का है और इसमें तवायफों और नवाबों की लाइफ दिखाई है। अब सीरीज को लेकर खुलकर बात की है।

हीरामंडी के आइडिया को लेकर संजय ने कहा कि इसका आइडिया लगभग दो दशकों तक उनके दिमाग से कभी नहीं निकला। बहुत मुश्किल से बनी हीरामंडी संजय ने कहा, ‘हर फिल्म के बाद हीरामंडी आ जाती। लेकिन मैं यही कहूंगा कि यह बहुत विशाल है, यह दो घंटे की फिल्म बनाने के लिए बहुत बड़ा है।

फाइनली टाइम आया और हमने कहा कि इसे सीरीज बनाओ क्योंकि वही इसके बड़े होने के साथ इंसाफ कर सकता है।’ वीडियो में आपको बड़ा सेट भी दिखेगा जिसमें शाही महल दिख रहा है, मस्जिद भी और हवेली के कई इंटीरियर्स। इसके बाद संजय पूरी कास्ट के साथ नजर आए। कभी वह अध्ययन को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बधाई देते हुए उन्हें गले लगा रहे थे। भंसाली हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे चाहे कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करना हो या लाइट्स को परफेक्ट रखना।

नहीं बन पाएगी दोबारा हीरामंडी

भंसाली ने आगे वैश्याओं की दुर्दशा को लेकर कहा कि वे भी रानियां थीं लेकिन उनमें व्यक्तिगत क्षोभ था। उनके पर्सनल सेलिब्रेशन थे, अपनी खुशी थी, लेकिन दुख भी थे। जब एक्टर्स चल रहे थे सेट को शानदार दिखना था जैसे कि सेट भी जी रहा हो। एक वातावरण जरूरी चाहिए था सेट के लिए। मैं एक नॉन स्टॉप गाना चलाकर रखता था सेट पर।इस वीडियो के एंड में भंसाली कहते हैं कि हीरामंडी को बनाना एक डिमांडिग प्रोसेस था और इसे रिपीट नहीं किया जा सकता।

आगे वह बोले, हमने इसे बनाया। मुझे इसे बनाते हुए मजा आया और भगवान का शुक्र है कि हमने ये कर दिखाया। यह बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट था। कोई भी दोबारा हीरामंडी को नहीं बना पाएगा, ना ही मैं इसे दोबारा बना पाऊंगा क्योंकि यह एक ही बार होता है। तो जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि हीरामंडी 2 बनेगी, उन पर संजय की इस बात ने फुल स्टॉप लगा दिया है।