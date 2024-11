Hockey Women’s Asian Champions Trophy 2024 : भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में चीन को हराया, तीसरी बार जीता खिताब

Hockey Women’s Asian Champions Trophy 2024 : भारतीय महिला हॉकी टीम (Indian Women’s Hockey Team) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी (Asian Champions Trophy) के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर खिताब जीत लिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम (Indian Women’s Hockey Team) ने इस तरह तीसरी बार खिताब जीता। भारत के लिए दीपिका ने तीसरे क्वार्टर में गोल किया जो अंत में निर्णायक साबित हुआ। दीपिका ने 31वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया और टीम को बढ़त दिलाई। चीन की टीम निर्धारित समय तक गोल नहीं कर सकी और उसे हार का सामना करना पड़ा।

🏆 Champions Again! 🇮🇳🔥

Team India clinches the Bihar Women’s Asian Champions Trophy Rajgir 2024 title with a stellar 1-0 victory over China! 🎉💪 The defending champions have shown their grit, skill, and determination, proving once again why they are on top of Asia.

Another… pic.twitter.com/RkCxRI2Pr2

