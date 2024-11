Hockey Women’s Asian Champions Trophy 2024 : भारत ने सेमीफाइनल में जापान को 2-0 से दी मात, अब फाइनल में चीन से मुकाबला

Hockey Women’s Asian Champions Trophy 2024 : भारत ने जीता मैच भारत ने 2-0 से जापान को मात दी और फाइनल में जगह बनाई। पहले तीन क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। भारत के लिए नवनीत ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल किया वहीं दूसरा गोल सुनेलिता और लालरेमसियामी ने किया। भारत अब बुधवार को फाइनल में चीन का सामना करेगा।

Full-Time! 🇮🇳🏑

Team India continues their incredible run at the Bihar Women’s Asian Champions Trophy Rajgir 2024, defeating Japan 2-0 to secure a place in the FINAL! 🔥💪

The defending champions are one step away from glory as they aim to retain their crown! Let's bring it… pic.twitter.com/ShXDHc8xEF

— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 19, 2024