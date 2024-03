House of the Dragon Trailer Release: ‘हाउस ऑफ द ड्रैगन’ सीजन 2 का दमदार ट्रेलर रिलीज

House of the Dragon Trailer Release: ‘हाउस ऑफ द ड्रैगन’ के निर्माताओं ने सीजन 2 के लिए दो अलग-अलग ट्रेलर जारी किए। ‘हाउस ऑफ द ड्रैगन’ का पहला सीजन एमोंड (इवान मिशेल) द्वारा रेनैयरा (एम्मा डी’आर्सी) के बेटे लुसेरिस की हत्या के साथ समाप्त हुआ। इलियट ग्रिहॉल्ट)। वेरायटी के अनुसार, ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ की घटनाओं से 200 साल पहले, ‘हाउस ऑफ द ड्रैगन’ का सीजन 2 आधिकारिक तौर पर डांस ऑफ द ड्रेगन, टारगैरियन गृह युद्ध की शुरुआत का प्रतीक होगा।

आपको बता दें, श्रृंखला का प्रीमियर 16 जून को होगा। पहला ट्रेलर रेनर्या, प्रिंस डेमन और ड्रैगनस्टोन पर उनकी सेनाओं पर केंद्रित है, जबकि दूसरा एलिसेंट की किंग्स लैंडिंग टीम, उसके पिता ओटो और उसके बच्चों किंग एगॉन और प्रिंस एमोंड पर केंद्रित है।

एम्मा डी’आर्सी रेनैयरा टार्गैरियन के रूप में, ओलिविया कुक एलिसेंट हाईटॉवर के रूप में, मैट स्मिथ डेमन टार्गैरियन के रूप में, इवान मिशेल एमोंड टार्गैरियन के रूप में, ईव बेस्ट रेहाना टार्गैरियन के रूप में, राइस इफांस ओटो हाईटॉवर के रूप में, स्टीव टूसेंट कॉर्लिस वेलारियोन के रूप में, फैबियन फ्रेंकल क्रिस्टन कोल के रूप में लौट रहे हैं। , और टॉम ग्लिन-कार्नी एगॉन टारगैरियन के रूप में।

