Side Effects of Drinking Too Much Tea: दिनभर में कितनी चाय पी जाते हैं आप, शरीर को होते हैं ये शरीर को यें खतरे

Side Effects of Drinking Too Much Tea:अपने देश में चाय के शौंकीनो की कमी नहीं है। यहां लोगो की सुबह ही एक कप गर्मा गर्म चाय के साथ होती है। चाय पीते ही नींद तो गायब होती ही है गजब की ताजगी आती है। आलस गायब होता है। इसके चलते कई लोग सुबह के अलावा दिन में भी कई चाय पीने लगते है वहीं कुछ रात में खूब चाय पीते हैं।

खासकर ऑफिस और नौकरीपेशा वाले लोग दिन भर में और रात में कई चाय पीने लगते है। ताकि नींद और फ्रेशनेस रहे। पर क्या आप जानते है यह चाय आपकी सेहत पर सीधा असर डालती है। जरुरत से ज्यादा चाय पीने से बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इतना ही नहीं एसिडिटी, मुहांसे और अनिद्रा की भी दिक्कत होने लगती है।

खराब खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ सकता है।इसकी वजह से बीपी, हार्ट अटैक और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, अधिक दूध वाली चाय पीने से कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट बढ़ता है। इससे आर्टरी यानी धमनियां सिकुड़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, दूध वाली चाय मेटाबॉलिज्म को कमजोर कर सकता है।

इसकी वजह से शरीर में फैट बर्निंग प्रॉसेस कमजोर होता है। बहुत ज्यादा दूध वाली चाय पीने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। हालांकि, हर्बल चाय पी सकते हैं लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हार्ट से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं सीने में दर्द, हाथ पैर सुन्न होना और मेमोरी पर असर, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।