अमृत उद्यान का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 29 जनवरी को करेंगी

नई दिल्ली। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल (29 जनवरी, 2023) राष्ट्रपति भवन के गार्डन – उद्यान उत्सव 2023 के उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति भवन ने बताया कि इस बार गार्डन (हर्बल गार्डन, बोन्साई गार्डन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन) करीब दो महीने तक खुले रहेंगे। गार्डन 31 जनवरी, 2023 को आम जनता के लिए खुलेंगे और 26 मार्च, 2023 तक खुले रहेंगे (सोमवार को छोड़कर जो रखरखाव के दिन हैं और 8 मार्च को होली के कारण)। 28 मार्च से 31 मार्च तक उद्यान विशेष श्रेणियों के लिए निम्नलिखित दिनों में खुले रहेंगे।

28 मार्च को किसानों के लिए,दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 29 मार्च को, 30 मार्च को रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के कर्मियों के लिए और 31 मार्च को आदिवासी महिला एसएचजी सहित महिलाओं के लिए खुलेगा।

President Droupadi Murmu will grace the opening of the Amrit Udyan tomorrow. https://t.co/4rXOMlZXA3 pic.twitter.com/7WhgilMoWW

— President of India (@rashtrapatibhvn) January 28, 2023