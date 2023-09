I.N.D.I.A गठबंधन इन न्यूज एंकर्स के शो का करेगा बायकॉट, लिस्ट जारी

नई दिल्ली। विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (I.N.D.I.A) ने अब कुछ टीवी एंकर्स को बायकॉट करेगा। गठबंधन ने गुरुवार को ऐसे टीवी शो और एंकर्स की सूची जारी कर दी है। इंडिया मीडिया कमेटी (I.N.D.I.A Coordination Committee) ने बताया कि बीते 13 सितंबर को अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, इंडिया गठबंधन निम्नलिखित एंकरों के शो और कार्यक्रमों में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे।

The following decision was taken by the INDIA media committee in a virtual meeting held this afternoon. #JudegaBharatJeetegaIndia #जुड़ेगा_भारत_जीतेगा_इण्डिया pic.twitter.com/561bteyyti

— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) September 14, 2023