Women T20 World Cup 2024 Money Prize: आईसीसी ने किया बड़ा ऐलान, वर्ल्ड कप में महिलाओं को पुरुषों के बराबर मिलेगा मनी प्राइज

Women’s T20 World Cup 2024 Money Prize: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने मंगलवार को वर्ल्ड कप में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान मनी प्राइज की घोषणा की, जिसकी शुरुआत अगले महीने यूएई में होने वाले विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 से होगी। आईसीसी का यह कदम विमेंस क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बेहद अहम फैसला माना जा रहा है।

आईसीसी ने एक बयान में कहा कि विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के विजेताओं को 2.34 मिलियन अमरीकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा, जो 2023 में साउथ अफ्रीका में खिताब जीतने पर ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को दिए जाने वाले 1 मिलियन अमरीकी डॉलर से 134 प्रतिशत अधिक है। इस साल की शुरुआत में पुरुषों का टी20 विश्व कप जीतने वाले भारत को 2.45 मिलियन अमरीकी डॉलर का नकद पुरस्कार मिला।

