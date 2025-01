How to make Tandoori Momos at home: मोमोज लवर्स हैं तो घर में ऐसे बनाएं तंदूरी मोमोज, होटल और रेस्टोरेंट का भूल जाएंगे स्वाद

How to make Tandoori Momos at home: अधिकतर लोग मोमोज के दिवाने होते हैं। दीवानगी भी इस हद कि कई लोग डेली तो की लोग हफ्ते में तीन से चार बार मोमोज खाते जरुर हैं। मोमोज भी कई तरह के होते हैं स्टीम मोमोज,तंदूरी मोमोज और ग्रेवी वाले मोमोज और फ्राई मोमोज। आज हम आपको तंदूरी मोमोज बनाने का तरीका बताने जा रहे है। जिसे आप घर में भी टाई कर सकते है।

तंदूरी वेज बनाने के लिए जरुरी सामग्री:

– मैदा: 1 कप

– नमक: 1/4 टीस्पून

– तेल: 1 टीस्पून

– पानी: आटा गूंथने के लिए

– पत्ता गोभी (कद्दूकस की हुई): 1 कप

– गाजर (कद्दूकस की हुई): 1/2 कप

– प्याज (बारीक कटा हुआ): 1

– अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 टीस्पून

– सोया सॉस: 1 टीस्पून

– काली मिर्च पाउडर: 1/4 टीस्पून

– नमक: स्वादानुसार

– तेल: 1 टेबलस्पून (भरावन के लिए)

तंदूरी मैरिनेशन के लिए:

– दही: 1/2 कप

– हल्दी पाउडर: 1/4 टीस्पून

– लाल मिर्च पाउडर: 1 टीस्पून

– धनिया पाउडर: 1 टीस्पून

– गरम मसाला: 1/2 टीस्पून

– कसूरी मेथी: 1/2 टीस्पून (भुनी और क्रश की हुई)

– चाट मसाला: 1/2 टीस्पून

– अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 टीस्पून

– सरसों का तेल: 1 टेबलस्पून

– नींबू का रस: 1 टीस्पून

– नमक: स्वादानुसार

तंदूरी वेज बनाने का तरीका

1. मैदा, नमक और तेल मिलाकर नरम आटा गूंध लें और 20 मिनट के लिए ढककर रख दें।

2. भरावन के लिए एक पैन में तेल गरम करें।

3. अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर भूनें, फिर प्याज, गाजर और पत्ता गोभी डालें।

4. सोया सॉस, नमक और काली मिर्च पाउडर डालें।

5. इसे 2-3 मिनट तक भूनें और ठंडा होने दें।

6. आटे से छोटी लोइयां बनाएं, पतली रोटी बेलें, भरावन रखें, और मोमोज का आकार दें।

7. तैयार मोमोज को 10-12 मिनट तक स्टीम करें।

2. तंदूरी मैरिनेशन:

1. एक बर्तन में दही लें और उसमें सभी मसाले (हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, चाट मसाला, अदरक-लहसुन पेस्ट, सरसों का तेल, नींबू का रस और नमक) डालें।

2. इसे अच्छे से मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें।

3. स्टीम किए हुए मोमोज को इस मैरिनेशन में डालें और 30-60 मिनट तक फ्रिज में रखें।

3. तंदूरी मोमोज पकाना:

1. तंदूर या ओवन में:

1. ओवन को 200°C (400°F) पर प्रीहीट करें।

2. मैरिनेट किए हुए मोमोज को ओवन ट्रे में रखें।

3. 10-12 मिनट तक बेक करें, बीच-बीच में पलटें और ऊपर से थोड़ा तेल ब्रश करें।

4. मोमोज को हल्का सुनहरा और चारकोल जैसा स्मोकी होने तक पकाएं।

2. तवे पर:

1. एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें।

2. मैरिनेट किए हुए मोमोज को हल्के तेल के साथ मध्यम आंच पर पकाएं।

3. हर तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक भूनें।

4. परोसना:

– तंदूरी मोमोज को प्याज और नींबू के टुकड़ों के साथ परोसें।

– इन्हें तीखी लाल चटनी या पुदीने की चटनी के साथ परोसें।