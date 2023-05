IIFA Awards: Vicky Kaushal की एक्ट्रेस ने मारा धक्का, स्टेज से गिरते गिरते बचे स्टार

Vicky Kaushal Dance: आईफा अवॉर्ड्स 2023 (iifa awards 2023) में बॉलीवुड के तमाम सितारों ने शिरकत की। इस बार ये अवॉर्ड फंक्शन (award function) अबू धाबी के यास आइलैंड में हुआ। अब बॉलीवुड सितारों ने अवॉर्ड फंक्शन (Award Function) में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से महफिल सजा दी।

सोशल मीडिया पर लगातार इसकी तमाम वीडियो और फोटोज वायरल हो रही हैं। आईफा अवॉर्ड्स को विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bacchan) ने इस बार होस्ट किया। इस बीर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Rakhi just knocked Vicky over while dancing to sheila ki jawani 😭🙏🏻 pic.twitter.com/Upe806OAc0

— celina ❦ (@bollyvfx1) May 27, 2023