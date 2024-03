Metro video: होली के नाम पर मेट्रो में दो लड़कियों ने की अश्लील हरकत, देख डॉग रह गए दंग

Metro Video: सोशल मीडिया यूजर्स इस वायरल वीडियो को शेयर और कमेंट कर अलग-अलग तरह से कमेंट करके मजे ले रहे हैं। हालांकि, इस वीडियो के फर्जी होने का शक जताया जा रहा है। आशंका है कि यह डीपफेक है। बहरहाल मेट्रो पुलिस सहित अन्य एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही वीडियो पर कोई बयान देना संभव होगा। अभी सभी वीडियो की जांच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली मेट्रो में दो लड़कियों होली के रंग लगाकर अभद्र हरकत करने का मामला सामने आया है। इस वीडियो में सफेद साडी और सूट पहने दो लड़कियां मेट्रो के अंदर ही एक दूसरे को अभद्र ढंग से रंग (Girls Vulger Holi In Delhi Metro) लगाती दिख रही हैं। वहीं उनके सामने एक कपड़े के ऊपर काफी सारा गुलाल भी रखा दिख रहा है।

Happy Holi friends from all the way metro 🎉🎉 #holi #happyholi pic.twitter.com/H0sExl9Brp

— S M Faris (@farismohaab) March 22, 2024