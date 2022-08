यूपी BJP में ‘एक व्यक्ति एक पद’ वाले फॉर्मूले की कवायद तेज, योगी सरकार के मंत्री छोड़ेंगे संगठन का पद

लखनऊ। यूपी भाजपा (UP BJP) के नवनियुक्त प्रदेश भूपेंद्र सिंह चौधरी (Bhupendra Singh Chowdhary) ने ‘एक व्यक्ति एक पद’ (One Person One Post) वाले फॉर्मूले के तहत पहले खुद मंत्री पद की कुर्सी का त्याग कर दिया है। इस असर जल्द यूपी भाजपा (UP BJP) में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव के रूप में दिखना तय माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूपी भाजपा संगठन (UP BJP Organization) में ‘एक व्यक्ति एक पद’ (One Person One Post) वाले फॉर्मूले के तहत जल्द ही कई पदाधिकारी पद छोड़ेंगे।

माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी संगठन (UP BJP Organization) में 10 सितंबर के बाद बदलाव होगा। बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य (National Vice President Baby Rani Maurya) , प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर (State General Secretary JPS Rathore), प्रदेश उपाध्यक्ष एके शर्मा (State Vice President AK Sharma), ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप (OBC Morcha President Narendra Kashyap) और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह (State Vice President Dayashankar Singh) संगठन के पद छोड़ेंगे। फिलहाल ये सभी अभी मंत्री के रूप में योगी सरकार का हिस्सा हैं।

भूपेंद्र सिंह चौधरी (Bhupendra Singh Chowdhary) ने यूपी बीजेपी इकाई में बड़े बदलाव की कवायद तेज करते हुए बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसके तहत वह यूपी के सभी छह सांगठनिक क्षेत्रों की बैठकें 10 सितंबर तक संपन्न करेंगे। माना जा रहा है कि संगठन में बदलाव के बाद बीजेपी के चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी नए चेहरे को मिलेगी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्‍यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (BJP National President Jagat Prakash Nadda) ने बीते 25 अगस्त को भूपेंद्र सिंह चौधरी (Bhupendra Singh Chowdhary) को पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्‍यक्ष नियुक्त किया था। 54 वर्षीय भूपेंद्र सिंह चौधरी (Bhupendra Singh Chowdhary) मुरादाबाद के महेंद्र सिकंदरपुर में रहने वाले एक किसान परिवार से आते हैं। वह राजनीतिक सफर के शुरुआती दिनों में विश्व हिंदू परिषद (VHP) से जुड़ गए थे।