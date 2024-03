आयकर विभाग और चुनाव आयोग BJP की कमी पर आंख बंद कर बैठे हुए हैं…IT की नोटिस पर बोले अजय माकन

नई दिल्ली। आयकर विभाग से कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। टैक्स में गड़बड़ी को लेकर आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया है। अब इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भाजपा पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, Income Tax के जिन नियमों की आड़ में कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, उन्हीं नियमों को लेकर BJP को छूट दी जा रही है। कांग्रेस का 14 लाख रुपए का वायलेशन बताकर ‘BJP के Income Tax विभाग’ ने कांग्रेस के 135 करोड़ रुपए ले लिए। लेकिन BJP को 42 करोड़ रुपए का चंदा देने वालों का न कोई नाम है, न कोई पता है, उसपर कोई एक्शन नहीं लिया।

इसके साथ ही कहा, Income tax ने BJP के 42 करोड़ रुपए के वायलेशन पर तो आंख पर पट्टी बांध ली, लेकिन कांग्रेस के 14 लाख रुपए जो कि हमारे 23 नेताओं ने दिए हैं, जिनके नाम और पते भी हैं, उसके आधार पर हमारे 135 करोड़ रूपए छीनकर ले गए। उन्होंने कहा कि, आयकर विभाग और चुनाव आयोग BJP की कमी पर आंख बंद कर बैठे हुए हैं, उन्हें सिर्फ कांग्रेस नजर आती है। BJP ने जिस तरह से IT विभाग के नियमों का उल्लंघन किया, उसकी समीक्षा से पता चलता है कि BJP पर सात साल में 4,600 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगती है। लेकिन..उन्हें नजरअंदाज कर ‘BJP के IT विभाग’ ने 5 साल का नोटिस भेजकर कांग्रेस से 1,823 करोड़ रुपए की मांग की है।

अजय माकन ने कहा कि, जब लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, तो ऐसे समय में IT विभाग द्वारा कांग्रेस पर गलत तरीके से पेनल्टी लगाई जा रही है, पैसों की मांग की जा रही है। ये बातें साफ इशारा करती हैं कि IT विभाग को BJP की कमियां नजर नहीं आ रही हैं। इसलिए हमारी मांग है कि IT विभाग द्वारा BJP को 4,600 करोड़ रुपए का नोटिस दिया जाना चाहिए।