IND vs AUS Test Match: तीसरे टेस्ट में हार के बाद बड़ा झटका, इंदौर की पिच को लेकर ICC ने कहीं ये बातें

IND vs AUS Test Match: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच इंदौर में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तीसरे मैच को 9 विकेट से जीत लिया। भारत को हार के साथ ही बड़ा झटका भी लगा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC/आईसीसी) ने इंदौर के होल्कर स्टेडियम की पिचों को लेकर सवाल खड़े किए हैं और उसे खराब पिचों की श्रेणी में डाल दिया।

आईसीसी की तरफ से होल्कर स्टेडियम को ये चेतावनी है। इस स्टेडियम पर अब अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी से निलंबित होने का खतरा भी मंडराने लगा है। दरअसल, आईसीसी पिच और आउट​फील्ड मॉनिटरिंग प्रक्रिया के तहत इंदौर के पिच को खराब बताया गया है। दोनों टीमों के स्पिनरों को पहले दिन की शुरुआत से ही स्पिन के अनुकूल सतह से काफी मदद मिली थी।

The rating is in for the Indore pitch for the third #INDvAUS Test 👀#WTC23 | Details 👇 https://t.co/QgWYYxrNCR

— ICC (@ICC) March 3, 2023