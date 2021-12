IND vs NZ 2nd Test Day 3 : विशाल लक्ष्य के सामने लड़खड़ाई कीवी टीम, सीरीज फतह करने से भारत बस 5 कदम दूर

मुंबई। IND vs NZ 2nd Test Day 3 : भारत ने न्यूजीलैंड (New Zealand) के सामने दूसरे टेस्ट में जीत के लिए 540 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। इसके बाद तीसरे दिन उसके पांच विकेट चटकाते हुए अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में रविवार को यहां बड़ी जीत की तरफ कदम बढ़ा दिया है। न्यूजीलैंड (New Zealand) ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में पांच विकेट पर 140 रन बनाए हैं। इसके साथ ही वह लक्ष्य से अभी 400 रन दूर है। बता दें कि दोनों टीम के बीच कानपुर (Kanpur) में खेला गया पहला मैच ड्रॉ रहा था। अपनी पहली पारी में 325 रन बनाने वाले भारत ने अपनी दूसरी पारी सात विकेट पर 276 रन पर समाप्त घोषित की। न्यूजीलैंड (New Zealand) की टीम पहली पारी में केवल 62 रन पर आउट हो गई थी।

न्यूजीलैंड (New Zealand) के लिए दूसरी पारी में डैरिल मिचेल ने 92 गेंदों पर 60 रन की पारी खेली। स्टंप उखड़ने के समय हेनरी निकोल्स (Henry Nichols) 36 और रचिन रविंद्र (Rachin Ravindra) दो रन पर खेल रहे थे। भारत की तरफ से ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने 27 रन देकर तीन और बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल (spinner axar patel) ने 42 रन देकर एक विकेट लिया है। अश्विन ने कार्यवाहक कप्तान और अपने प्रिय शिकार टॉम लैथम (Tom Latham) (छह) को चाय के विश्राम से पहले पगबाधा आउट किया जिसमें बल्लेबाज ने ‘रिव्यू’ भी गंवाया। यह आठवां अवसर है जबकि अश्विन ने लैथम को पवेलियन भेजा।

अश्विन ने चायकाल के बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज विल यंग (20) को शार्ट लेग पर कैच कराया। विराट कोहली (Virat Kohli) का ‘रिव्यू’ लेने का फैसला तब सही साबित हुआ था। अश्विन का इस वर्ष यह 50वां टेस्ट विकेट था। किसी एक कैलेंडर वर्ष में चौथी बार उन्होंने 50 से अधिक विकेट लिये जो कि भारतीय रिकार्ड (Indian record) है। न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज रोस टेलर (छह) ने अपना विकेट इनाम में दिया। वह अश्विन की ऑफ ब्रेक को नहीं समझ पाए और उसे हवा में लहरा बैठे।

मिचेल और हेनरी निकोल्स (Henry Nichols) ने इसके बाद चौथे विकेट के लिये 73 रन की साझेदारी की। मिचेल ने बीच बीच में आक्रामक तेवर भी अपनाये। फिर चाहे वह अक्षर पटेल पर लांग ऑन पर लगाया गया दर्शनीय छक्का हो या उमेश यादव पर लगातार दो चौके जिनसे उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। आखिर में अक्षर ने मिचेल की एकाग्रता भंग करके उन्हें सीमा रेखा पर जयंत यादव के हाथों कैच कराया। टॉम ब्लंडेल (शून्य) आते ही रन आउट हो गए।

इससे पहले भारत ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। उसकी तरफ से दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (108 गेंदों पर 62), चेतेश्वर पुजारा (97 गेंदों पर 47), शुभमन गिल (75 गेंदों पर 47), अक्षर पटेल (26 गेंदों पर नाबाद 41) और कप्तान विराट कोहली (84 गेंदों पर 36) ने उपयोगी योगदान दिया। न्यूजीलैंड (New Zealand) की तरफ से पहली पारी में 119 रन देकर सभी 10 विकेट लेने वाले स्पिनर ऐजाज पटेल ने दूसरी पारी में 106 रन देकर चार जबकि रचिन रविंद्र (Rachin Ravindra) ने 56 रन देकर तीन विकेट लिये। पटेल ने इस तरह से मैच में 225 रन देकर 14 विकेट लिए। यह भारत के खिलाफ किसी गेंदबाज का बेस्ट प्रदर्शन है।