IND vs NZ Live Score : रोहित ने लगातार तीसरा टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी, इनको मिली टीम में जगह

IND vs NZ3rd T20I: भारत और न्यूजीलैंड (India and New Zealand) के बीच रविवार को तीन मैचों की टी-20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शुरू हो गया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारत के कप्तान रोहित शर्मा (India captain Rohit Sharma) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

दोनो टीमों की प्लेइंग XI

भारत:

रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल।

Ishan Kishan and Yuzvendra Chahal come in place of KL Rahul and R Ashwin.

न्यूजीलैंड:

मार्टिन गुप्टिल, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर (कप्तान), एडम मिल्ने, लॉकी फर्ग्यूसन, ईश सोढ़ी, ट्रेंट बोल्ट

New captain tonight in Mitch Santner as Rohit Sharma again wins the toss but this time elects to bat. One change with Lockie Ferguson in for Tim Southee who's rested ahead of the Test series. Follow play LIVE in NZ on @skysportnz. Scoring | https://t.co/N6jpmeAeh4 #INDvNZ pic.twitter.com/JSjrKb7Znp

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 21, 2021