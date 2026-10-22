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IND vs NZ Toss : भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, देखें- प्लेइंग इलेवन में किन खिलाड़ियों को मिला मौका

IND vs NZ Toss : आज (22 अक्टूबर) से भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत हो गयी है। जिसमें पाँच टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है और अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार चार साल बाद टीम इंडिया की जर्सी में मैदान पर उतरने को तैयार हैं।

By Abhimanyu 
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IND vs NZ Toss : आज (22 अक्टूबर) से भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत हो गयी है। जिसमें पाँच टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है और अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार चार साल बाद टीम इंडिया की जर्सी में मैदान पर उतरने को तैयार हैं।

पढ़ें :- IND vs PAK Final : भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, टीम की गोल्ड मेडल पर होगी नजर

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20 की प्लेइंग इलेवन

न्यूज़ीलैंड (प्लेइंग XI): फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन

भारत (प्लेइंग XI): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव

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