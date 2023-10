IND vs NZ WC Match Live Update: भारत ने Toss जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, देखें प्लेइंग-11

IND vs NZ WC Match: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप (ICC ODI World Cup) के इतिहास में 10वीं बार भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) का आमना-सामना होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच आज रविवार को धर्मशाला (Dharamsala) में वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मैच खेला जाना है। इस मैच के लिए दोनों टीमों के बीच टॉस हो चुका है, भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।