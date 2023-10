IND vs NZ Match Live Update: कुलदीप यादव ने भारत को दिलाई चौथी सफलता, 37 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 205-4

IND vs NZ Match Live Update: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ICC ODI World Cup) में भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच धर्मशाला में मैच खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं, पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की पारी शुरुआती झटकों के बाद संभलती हुई नजर आ रही है। न्यूजीलैंड ने 30 ओवर के खेल तक 2 विकेट नुकसान पर 147 रन बना लिया है।