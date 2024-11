OPPO Find X8 और Find X8 Pro की इंडिया लॉन्च डेट आयी सामने; नवंबर में ही दोनों स्मार्टफोन लेंगे एंट्री

Oppo Find X8 series India launch date: ओप्पो ने अपनी फ्लैगशिप फाइंड एक्स8 सीरीज के भारत में लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वह 21 नवंबर को भारत में अपनी फ्लैगशिप फाइंड एक्स8 सीरीज लॉन्च करेगी। इस सीरीज के तहत दो फ्लैगशिप डिवाइस, फाइंड एक्स8 और फाइंड एक्स8 प्रो, भारत में कंपनी के नए ColorOS 15 यूजर इंटरफेस की फीचर साथ आएंगे।

ओप्पो ने फोन के फीचर्स को टीज करना शुरू कर दिया है। फाइंड एक्स8 प्रो में एज-टू-एज डिज़ाइन और सुपर नैरो बेज़ेल्स के साथ 6.78 इंच का इन्फिनिटी व्यू डिस्प्ले होगा। यह फोन पियर्ल व्हाइट कलर में एक अद्वितीय पैटर्न होता है और स्पेस ब्लैक रात के आकाश जैसा दिखता है। कंपनी पहले ही एआई टेलीस्कोप ज़ूम कैमरा फीचर का खुलासा कर चुकी है। फोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 15-आधारित Color OS 15 चलाएगा। यह मीडियाटेक डाइमेंशन 9400 SoC द्वारा संचालित होगा, और 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग, 50W वायरलेस चार्जिंग के साथ 5910mAh की बैटरी पैक के साथ आएगा। ओप्पो ने अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट कैमरा मॉड्यूल, अलर्ट स्लाइडर और कॉस्मो रिंग डिज़ाइन को भी टीज़ किया है।

ओप्पो फाइंड एक्स8 सीरीज ओप्पो इंडिया ऑनलाइन स्टोर के अलावा फ्लिपकार्ट पर भी बेची जाएगी और कंपनी 999 रुपये में फाइंड एक्स8 सीरीज के लिए एक्सक्लूसिव प्री-रिजर्व पास बेच रही है। बता दें कि ओप्पो फाइंड एक्स8 और फाइंड एक्स8 प्रो को हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया था, जिससे एक झलक मिली कि इन फ्लैगशिप डिवाइसों के भारतीय वेरिएंट से क्या उम्मीद की जा सकती है।

🌟 Star Grey

🖤 Space Black

Discover the premium design of the #OPPOFindX8.

Tune into the global launch: 10:30 IST, November 21st 🌏

Know more: https://t.co/MhVxV2srdL#OPPOFindX8Series #FindYourBiggerPicture #OPPOAIPhone pic.twitter.com/Po95mKTKwS

