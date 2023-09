‘INDIA’ Meet: भोपाल रैली में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, मीडिया ग्रुप्स के कुछ एंकर के शो का इंडिया ग्रुप करेगा बॉयकाट

नई दिल्ली। विपक्षी इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक बुधवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर हुई। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल (Congress General Secretary KC Venugopal) ने बताया कि समन्वय समिति ने सीट-बंटवारे के निर्धारण के लिए प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि साथी दल बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। आज की बैठक में 12 दलों के नेता शामिल हुए। टीएमसी (TMC) के अभिषेक बनर्जी बीजेपी और पीएम मोदी की राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ईडी (ED)की पूछताछ की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सके। गठबंधन की पहली सार्वजनिक सभा अक्तूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में होगी।

