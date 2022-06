India vs England: केएल राहुल के चोटिल होने से मुश्किलों में फंस सकती है टीम इंडिया

India vs England: टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हो गयी है। बीबीसीआई ने इसकी जानकारी दी है। रिशेड्यूल हुए एक टेस्ट मैच के साथ तीन मैच की टी20 और तीन मैच की वनडे सीरीज खेलनी है। हालांकि, इस दौरे में टीम इंडिया को केएल राहुल की कमी जरूर खलेगी।

England bound ✈️

📸 📸: Snapshots as #TeamIndia takes off for England. 👍 👍 pic.twitter.com/Emgehz2hzm

— BCCI (@BCCI) June 16, 2022