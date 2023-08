India vs Ireland T20I Series: आयरलैंड दौरे पर रवाना हुई टीम इंडिया, जानें मैचों का पूरा शैड्यूल, यहां देखे पायेंगे लाइव मैच

India vs Ireland T20I Series: तीन मैचों की टी-20 सीरीज (Three-Match T20 Series) के लिए टीम इंडिया (Team India) मंगलवार को आयरलैंड (Ireland) के लिए रवाना हो गयी। जिसकी कुछ तस्वीरें बीसीसीआई (BCCI) और कप्तान जसप्रीत बुमराह (Jaspreet Bumrah) ने फ्लाइट के अंदर की कई फोटोज सोशल मीडिया पर साझा की हैं। आयरलैंड बनाम इंडिया टी-20 सीरीज की शुरुआत 18 अगस्त से होगी। तीनों टी-20 मुकाबले मलाहाइड में खेले जाएंगे।

Ireland 🇮🇪, here we come ✈️ #TeamIndia | #IREvIND pic.twitter.com/A4P66WZJzP

— BCCI (@BCCI) August 15, 2023