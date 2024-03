ICC Test Rankings : भारत के रविचंद्रन अश्विन विश्व के नंबर गेंदबाज, कुलदीप की लंबी छलांग, रोहित-यशस्वी को भी फायदा

नई दिल्ली। आईसीसी (ICC) ने बुधवार को ताजा टेस्ट रैंकिंग (Test Rankings) जारी कर दी है। भारत के रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) दुनिया के नंबर एक गेंदबाज बन गए हैं। धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में नौ विकेट लेने के बाद वह एक पायदान ऊपर चढ़कर शीर्ष स्थान पर पहुंच गए। वहीं, जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) लुढ़क कर तीसरे स्थान पर आ गए हैं। वहीं, भारत के कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने भी लंबी छलांग लगाई है। इसके अलावा बल्लेबाजों में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को भी फायदा हुआ है।

अश्विन बुमराह को हटाकर बने नंबर एक गेंदबाज

37 साल के भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने धर्मशाला में टीम इंडिया (Team India) की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पहली पारी में चार और दूसरी पारी में पांच विकेट झटके थे। दोनों पारियों को मिलाकर अश्विन ने 128 रन देकर नौ विकेट झटके थे। अश्विन ने बुमराह को शीर्ष स्थान से हटाया है। इससे पहले बुमराह भी अश्विन को हटाकर नंबर एक टेस्ट गेंदबाज बने थे। अश्विन के 870 रेटिंग पॉइंट्स हैं।

For the sixth time in his career, Ravichandran Ashwin is the No.1 bowler in the ICC Men’s Test Player Rankings 👏

