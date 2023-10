Indian Air Force 91st Foundation Day : नए ध्वज का अनावरण, IAF प्रमुख बोले-बीते वर्षों में हमने बड़ी चुनौतियां का डटकर किया मुकाबला

प्रयागराज: भारतीय वायु सेना (IAF) के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी (Chief Air Chief Marshal VR Chaudhari) ने यूपी के प्रयागराज में बमरौली वायु सेना स्टेशन (Bamrauli Air Force Station) पर वायु सेना दिवस समारोह (Indian Air Force) के दौरान नई भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के ध्वज का अनावरण किया। प्रयागराज (Prayagraj) बमरौली में सीडीएस अनिल चौहान (CDS Anil Chauhan) ने कहा कि बीते वर्षों में सेना के सामने कई बड़ी चुनौतियां आई हैं, जिनका हमने डंटकर मुकाबला किया है।

Indian Air Force 91st Foundation Day : Indian Air Force (IAF) Chief Air Chief Marshal VR Chaudhari arrives at Bamrauli Air Force Station in Prayagraj, UP to participate in the Air Force Day celebrations.

