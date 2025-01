Indian Army Day : PM मोदी ने INS सूरत, नीलगिरि और वाघशीर युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किया, जानें इनकी ताकत

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) बुधवार सुबह घनघोर कोहरे के बीच बुधवार को दिल्ली से मुंबई पहुंच गए हैं। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर (Guard of Honor) दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड (Naval Dockyard) में नौसेना के तीन अग्रणी युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरि और INS वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन फ्रंटलाइन नौसैनिक युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने से रक्षा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की भारत की कोशिशों को मजबूती मिलेगी तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास बढ़ेगा।

🌊 Dive into the future of naval supremacy ! ⚓🎥

Get ready for the glimpse of Vaghsheer – #India’s formidable new submarine.

Built to safeguard India's 🇮🇳 maritime interests and deliver the decisive edge, this underwater powerhouse is set to be commissioned on 15th January… pic.twitter.com/VLkQzntiC1

— Western Naval Command (@IN_WNC) January 10, 2025