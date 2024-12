 Indian citizens evacuated Syria : सीरिया पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद भारत ने अपने 75 नागरिकों को सुरक्षित निकाला

Indian citizens evacuated Syria : सीरिया में विद्रोहियों की सेना द्वारा बशर अल असद सरकार(Bashar al-Assad government) को अपदस्थ किए जाने के बाद मंगलवार को भारत ने वहां फंसे अपने 75 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सुरक्षा हालात के आकलन के बाद दमिश्क और बेरूत स्थित दूतावासों (Embassies in Damascus and Beirut) ने नागरिकों को वहां से बाहर निकालने की प्रक्रिया पूरी की। दूतावास ने तस्वीरें शेयर कर बताया कि इनमें जम्मू कश्मीर के 44 ज़ाइरीन (तीर्थयात्री) भी शामिल हैं जो सीरिया में सैयदा जैनब (Syeda Zainab in Syria) की मजार में फंसे हुए थे। सभी भारतीय कमर्शियल विमानों से भारत लौटेंगे।

सीरिया में इस्लामी विद्रोहियों ने दमिश्क में सत्ता पर कब्जा कर लिया था और राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए थे।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उसने कहा, ‘‘सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे दमिश्क में भारतीय दूतावास (Indian Embassy in Damascus) के संपर्क में रहें।’’ विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘सरकार स्थिति पर नजदीकी नजर बनाए रखेगी। ’’