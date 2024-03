International Womens Day 2024 : पीएम मोदी ने युवा हस्तियों को नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड से किया सम्मानित

International Womens Day : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Womens Day) के मौके पर कई युवा हस्तियों को नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड (National Creators Award) से सम्मानित किया। भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी (PM Modi) ने कथावाचक जया किशोरी (Storyteller Jaya Kishori) से लेकर लोकगायिका मैथिली ठाकुर (Folk singer Maithili Thakur) और आरजे रौनक (RJ Raunak) तक कई युवा हस्तियों को सम्मानित किया।

20 से अधिक कैटेगरी में दिए गए अवॉर्ड

ये अवॉर्ड 20 से अधिक कैटेगरी में दिए गए हैं। जिनमें बेस्ट स्टोरीटेलिंग से लेकर The Disruptor of the year, सेलिब्रेटी क्रिएटर ऑफ द ईयर, ग्रीन चैम्पियन अवॉर्ड, बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर, कल्चरल एंबेसेडर ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल क्रिएटर अवॉर्ड, बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर, स्वच्छ एंबेसेडर अवॉर्ड, द न्यू इंडिया चैम्पियन अवॉर्ड, टेक क्रिएटर अवॉर्ड, हेरिटेज फैशन आइकॉन अवॉर्ड, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर (मेल एवं फीमेल), बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी, बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी, बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी, बेस्ट माइक्रो क्रिएटर, बेस्ट नैनो क्रिएटर, बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर कैटेगरी शामिल है।

पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि ये अवॉर्ड देश की सोशल मीडिया कंटेंट कम्युनिटी में इनोवेशन और क्रिएटिविटी की दिशा में उठाए गए कदमों को सम्मानित करने का है। जया किशोरी (Jaya Kishori)और मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) के नाम सबसे बड़े अवॉर्ड कथावाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। वहीं, लोकगायिका मैथिली ठाकुर को कल्चरल एंबेसेडर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मृणाल डबास को जैविक खेती के लिए सम्मानित किया गया है। यूट्यूबर कामिया जानी को भी सम्मानित किया गया है।