IPL 2021: हार के बाद धोनी के पास जाकर उनके साथ किस प्रकार मजाक कर रहे हैं बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली Viral Video...

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे फेज में शुक्रवार को एमएस धोनी और विराट कोहली (Virat Kohli) के टीमों के बीच कड़ा मुकाबला था। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स(Chennai) ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया।

चेन्नई से मिली बेंगलुरु के करारी हार के बाद विराट कोहली एमएस धोनी के पास गए। इसके बाद उन्होंने धोनी (Dhoni) को पीछे से पकड़ लिया। सोशल मीडिया में ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धोनी और कोहली की बॉन्डिंग (Bonding) नजर आई।

🥺🥺🥺😭😭this video has brought a big smile on my face..!!!

Virat yaar 😭😭😂😂🤣

I genuinely love this bond♥️😍

God please always protect this bond🧿🧿♥️#Mahirat #viratkholi #Dhoni

pic.twitter.com/EIyc1UogeQ

