IPL 2024 : विराट कोहली के पांव छूने की इतनी दर्दनाक सजा, दिल दहालने वाला Video सोशल मीडिया पर वायरल

नई दिल्ली। आईपीएल 2024 (IPL 2024) के छठे मैच में होली के दिन विराट कोहली (Virat Kohli) के बल्ले से जमकर रन बरसे थे। विराट कोहली (Virat Kohli) ने 49 गेंदों में 77 रन बनाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) को शानदार जीत दिलाई थी, लेकिन इस मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिसने सभी का दिल दहला कर रख दिया है। इस मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक फैन उनके पास पहुंच गया था। उसने विराट कोहली (Virat Kohli) के पांव छुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हरकत के बाद विराट के फैंस का क्या हश्र हुआ?

विराट का फैन बुरी तरह पिटा

विराट कोहली (Virat Kohli) के पांव छूने के बाद उस फैन को सिक्योरिटी गार्ड्स बाउंड्री लाइन से बाहर ले गए। इसके बाद उन्होंने इस फैन की जमकर पिटाई की। 5 से 7 लोग विराट के फैन को मुक्के और लात मार रहे थे। उसे तब तक पीटा गया जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। उस फैन की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई फैंस इसके लिए आरसीबी (RCB) को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

WTH!!!!!

What kind of behavior is this chapri @RCBTweets 🤬

You don't have the right to touch anyone. Then what's the use of Law?

You can keep him in Jail/ Fine but you're attacking him in the stadium 🏟️ itself

Remember once VK leaves, even🐷 don't care about you @RCBTweets pic.twitter.com/vcb7tUngGQ

