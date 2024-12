IPL 2025: आरसीबी और केकेआर के नए कप्तानों का नाम आया सामने! विराट कोहली और रिंकू सिंह रेस से बाहर

RCB And KKR New Captain Name: आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले कई टीमों ने अपने रिटेन लिस्ट जारी की थी। जिसमें कुछ फ्रेंचाइजी ने बड़े फैसले लेते हुए अपने स्टार प्लेयर्स को रिलीज कर दिया था। यहां तक कि कप्तानों को भी रिटेन नहीं किया गया। इन टीमों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीमें शामिल रही हैं। जिनके कप्तानों को लेकर अभी तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पायी है। हालांकि, नई रिपोर्ट में दोनों टीमों के नए कप्तानों को लेकर अहम जानकारी सामने आयी है।