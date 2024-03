IPL Opening Ceremony: एआर रहमान, सोनू निगम ने भव्य उद्घाटन समारोह में बिखेरा अपनी आवाज का जादू

IPL Opening Ceremony: इंडियन प्रीमियर लीग के भव्य उद्घाटन समारोह में एक संगीतमय स्पर्श जोड़ते हुए, संगीत उस्ताद एआर रहमान और सोनू निगम ने अपने मधुर प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सोनू निगम ने अपने प्रदर्शन की शुरुआत ‘वंदे मातरम’ गाने से की और बाद में रहमान भी मंच पर उनके साथ शामिल हुए. ‘जय हो’ से लेकर ‘नी सिंघम धन’ तक, संगीत के दिग्गज ने अपने ब्लॉकबस्टर गानों का प्रदर्शन किया।

आपको बता दें, न केवल एआर रहमान और सोनू निगम बल्कि मोहित चौहान और नीति मोहन सहित अन्य लोगों ने मैच से पहले मंच तैयार किया। इसे और खास बनाते हुए ‘बड़े मियां छोटे मियां’ के अभिनेता अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने समारोह में अपने शानदार प्रदर्शन से मंच पर आग लगा दी।

Chennai grooves to the melodies of Sonu Nigam during the Opening Ceremony #TATAIPL pic.twitter.com/jVnlskQKQj

समारोह में बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का मन मोह लिया। उन्होंने ‘मेक सम नॉइज़ फॉर द देसी बॉयज़’, ‘हरे राम हरे राम’ से लेकर ‘चुरा के दिल मेरा’ सहित अपने प्रतिष्ठित गानों पर ठुमके लगाए। छोटे मियां टाइगर ने फिल्म ‘वॉर’ के गाने ‘जय जय शिवशंकर’ पर अपने मूव्स दिखाए.

𝙰 𝙼𝚞𝚜𝚒𝚌𝚊𝚕 𝙼𝚊𝚜𝚝𝚎𝚛𝚢 🎶@arrahman has left everyone in awe of his brilliance at the #TATAIPL Opening Ceremony 😍 🙌 pic.twitter.com/tbiiROXdog

— IndianPremierLeague (@IPL) March 22, 2024