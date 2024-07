ISKCON Temple: इस्कॉन मंदिर में बच्चों को खाना परोसते दिखी किम कार्दशियन

Kim served food to children at the ISKCON temple : किम कार्दशियन और ख्लो कार्दशियन ने पिछले सप्ताहांत मुंबई में काफी व्यस्त सप्ताहांत बिताया। वे जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर (Jio World Convention Centre) में रिलायंस के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ विवाह और शुभ आशीर्वाद (Blessing Ceremony) में शामिल हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने लोकप्रिय रियलिटी टीवी शो द कार्दशियन के एक एपिसोड की शूटिंग भी की। लेकिन वे जुहू में इस्कॉन मंदिर भी गए, जहाँ उन्होंने बच्चों को खाना परोसा।

इस्कॉन में किम, ख्लो सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में किम और ख्लो रंग-बिरंगे दुपट्टे पहने और इस्कॉन मंदिर में स्कूली बच्चों को खाना परोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। किम को घुटनों के बल बैठकर बच्चों को परोसते हुए मुस्कुराते और उनसे बात करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने नारंगी रंग की पोशाक के ऊपर नारंगी और गुलाबी रंग का दुपट्टा डाला हुआ है।

उनके बाल उनके सिर के पीछे बंधे हुए हैं और उनके बन में एक फूल सजा हुआ है। ख्लो ने सफ़ेद गाउन पहना हुआ है और उनके गले में नेवी ब्लू और सफ़ेद रंग का स्टोल भी है। कार्दशियन बहनें ब्रिटिश लाइफ कोच और इस्कॉन फॉलोअर जय शेट्टी से भी बातचीत करती नजर आईं।



अंबानी की शादी में कार्दशियन सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किम ने अंबानी की शादी से कई खूबसूरत बैकड्रॉप के सामने पोज देते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं। एक तस्वीर में किम दूल्हे की बहन ईशा अंबानी के साथ नजर आ रही हैं, क्योंकि वे जश्न में अपनी खुशी साझा कर रही हैं। उन्होंने नवविवाहित जोड़े अनंत और राधिका के साथ अपनी एक और तस्वीर भी पोस्ट की।



तस्वीरों के साथ किम ने एक कैप्शन भी लिखा, “भारत मेरा दिल जीत लेता है।” 40 वर्षीय किमशुक्रवार सुबह अपनी बहन ख्लो कार्दशियन के साथ भारत पहुंचीं। दोनों बहनों ने अपने-अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपडेट शेयर करने में देर नहीं लगाई और मुख्य कार्यक्रम से पहले शहर में रिक्शा की सवारी भी की।