Mouni Roy New Look Viral: Mouni Roy का नया लुक देख भड़के लोग, कहा – ‘सर्जरी की दुकान’

Mouni Roy New Look Viral: टीवी से लेकर बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का जादू भिखरने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) अक्सर चर्चा में रहती हैं. वहीं, इन दिनों एक्ट्रेस अपने आने वाली फिल्म ‘द भूतनी’ (The Bhootni) को लेकर भी सुर्खियां बटोर रही हैं. इसी बीच मौनी (Mouni Roy) का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में एक्ट्रेस का लुक चर्चा का विषय बन गया है. उनके इस नए लुक को देख हर कोई हैरान हो गया है. मौनी रॉय (Mouni Roy) ने हाल ही में एक इवेंट में शिरकत की थी, जिसमें उनका नया लुक फैंस को बिलकुल भी रास नहीं आ रहा है. इसके साथ ही उनके फैंस का पारा भी बढ़ गया है, इसलिए वो एक्ट्रेस को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं.

आपको बता दें, कि उनका ये वीडियो पैपराजी अकाउंट पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में मौनी (Mouni Roy) का लुक लोगों को एक आंख नहीं भा रहा है. आप वीडियो में देख सकते हैं कि उनके बिखरे बाल, गाल और लिप्स काफी बदले हुए लग रहे हैं.



वीडियो में मौनी रॉय का लुक देखकर लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या एक्ट्रेस ने फिर से प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘ब्यूटी कहा गई अब गुब्बारा बन गई है हे भगवान लोग पागल हो गए हैं, अजीब जुनून है फिलर्स का, फूल के गुब्बारे बनते जा रहे हैं, भगवान को छुट्टी पर चले जाना चाहिए इनका किया हुआ काम अजकल किसी को पसंद नहीं आ रहा’. वहीं एक ने कहा, ‘चुड़ैल बन गई’. एक यूजर ने लिखा, ‘अबे यार मैं तो पहचान ही नहीं पाई’. वहीं एक ने लिखा, ‘सर्जरी की दुकान’.