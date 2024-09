Israel Attack On Fateh Sherif : इजरायल ने लेबनान में एयरस्ट्राइक कर हमास कमांडर फतेह शेरिफ को किया ढेर

नई दिल्ली। इजरायल (Israel) के लेबनान (Lebanon) में हवाई हमले जारी हैं। इजरायली के तरफ से किये गए हवाई हमले में हमास के लेबनान ब्रांच के कमांडर फतेह शेरिफ (Fateh Sherif, Head of the Lebanon Branch) को ढेर कर दिया है। यह जानकारी इजरायली एयरफोर्स (Israeli Air Force) ने दी है। इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने सोमवार (30 सितंबर) को कहा कि उसने एक हमला किया, जिसमें हमास (Hamas) की लेबनान शाखा के प्रमुख फतेह शेरिफ (Fateh Sherif, Head of the Lebanon Branch) का सफाया हो गया।

आईडीएफ (IDF) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि हमला तड़के सटीकता के साथ किया गया। शेरिफ आज दक्षिणी लेबनान (Southern Lebanon) के शहर टायर में अल-बास शरणार्थी शिविर (Al-Bass Refugee Camp) पर हवाई हमले में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारा गया। शेरिफ न केवल लेबनान में आतंकी गतिविधियों के समन्वय की देखरेख करने वाला हमास में एक महत्वपूर्ण शख्स था, बल्कि उसने हमास को हिजबुल्लाह के गुर्गों से जोड़ने में भी भूमिका निभाई थी।

🔴 Fateh Sherif, Head of the Lebanon Branch in the Hamas terrorist organization, was eliminated in a precise IAF strike.

Sherif was responsible for coordinating Hamas' terror activities in Lebanon with Hezbollah operatives, as well as Hamas’ efforts in Lebanon to recruit… pic.twitter.com/nEwIdOnp6o

