Israel Hezbollah War : इजरायल ने हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ को मार गिराने की पुष्टि की

Israel Hezbollah War : इजराइल और हिज्बुल्लाह के बीच तनाव (Tension between Israel and Hezbollah) बढ़ता ही जा रहा है। खबरों के अनुसार,इजरायल ने रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक (Air strike on Beirut) की। इस हवाई हमले में इजरायल ने हिजबुल्ला के मुख्य प्रवक्ता को मोहम्मद अफीफ ढेर (Mohammad Afif Dhair) कर दिया। इजराइल रक्षा बलों (Israel Defense Forces) और हिजबुल्लाह दोनों ने इस बात की पुष्टि की है कि मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ को मार गिराया गया है। इजरायली सेना के अनुसार, अफीफ हिजबुल्लाह का एक वरिष्ठ सैन्य कार्यकर्ता था, जो उच्च-श्रेणी के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखता था और “इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह की आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और उन्हें अंजाम देने में सीधे तौर पर शामिल था।”

आईडीएफ ने एक्स पर एक पोस्ट में अफीफ के खात्मे की पुष्टि करते हुए कहा, “लेबनान के मीडिया को अफीफ द्वारा प्रसारित संदेशों में इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों का महिमामंडन और उन्हें उकसाया गया था, और वह इजराइली जनता को निशाना बनाकर कई मनोवैज्ञानिक अभियानों के लिए जिम्मेदार था।” सुरक्षाबलों ने कहा कि आतंकवादी संगठन पर अफ़िफ़ के प्रभाव से यह साबित होता है कि वह सीधे तौर पर इज़राइल राज्य के खिलाफ़ हिज़्बुल्लाह की आतंकवादी गतिविधि में शामिल था।