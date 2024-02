Jack Leach : दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका, दिग्गज स्पिन गेंदबाज हुआ बाहर

Jack Leach : दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका, दिग्गज स्पिन गेंदबाज हुआ बाहर

Jack Leach ruled out of the 2nd Test : भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से विशाखापट्टनम में खेला जाना है। इस मैच से पहले इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के दिग्गज स्पिन गेंदबाज जैक लीच (Jack Leach) दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। टीम के कप्तान कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है।