लोकसभा चुनाव से पहले NDA में शामिल हुई JDS, अमित शाह और BJP अध्यक्ष की मौजूदगी में कुमारस्वामी ने थामा दामन

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 (Lok sabha election 2024) को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। अब पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर (JDS) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल हो गयी है। शुक्रवार को इसको लेकर एलान किया गया है।

दरअसल, आज गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के आवास पर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने मुलाकात की। इस दौरान वहां पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP President JP Nadda) भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि, इस दौरान कर्नाटक में सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हुई।

Met Former Chief Minister of Karnataka and JD(S) leader Shri H.D. Kumaraswamy in the presence of our senior leader and Home Minister Shri @AmitShah Ji.

I am happy that JD(S) has decided to be the part of National Democratic Alliance. We wholeheartedly welcome them in the NDA.… pic.twitter.com/eRDUdCwLJc

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) September 22, 2023