Jharkhand News : झारखंड के पलामू में दो समुदायों में विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण, धारा 144 लागू

झारखंड। झारखंड (Jharkhand) के पलामू (Palamu) में दो समुदायों में विवाद के बाद बुधवार को हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। जिसके चलते शहर में धारा 144 लागू (Section 144 Applied) कर दी गई है। खबर के अनुसार, शिवरात्रि (Shivratri) के लिए तोरणद्वार (Toran Gate) बनाने के मुद्दे पर विवाद हुआ। जिसके बाद दोनों तरफ से पथराव और आगजनी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं।

A clash erupted b/w two groups over the installation of 'Toran gate' (entry gate) in a market in Palamu's Panki today. Sec 144 imposed. Situation under control with the presence of teams from 3 police stations. Action to be taken against accused: SP CK Sinha pic.twitter.com/75XPtjlSbG

