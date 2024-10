Nobel Prize 2024 in Physics: जॉन हॉपफील्ड और जेफ्री हिंटन ने भौतिकी में जीता नोबेल पुरस्कार

Nobel Prize 2024 in Physics: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने जॉन जे. होपफील्ड (John J. Hopfield) और जेफ्री ई. हिंटन (Geoffrey E. Hinton) को भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। दोनों वैज्ञानिकों को “कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए” यह पुरस्कार दिया जा रहा है। द नोबेल प्राइज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिये मंगलवार को इसकी जानकारी दी है।

द नोबेल प्राइज के अनुसार, भौतिकी में 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने उन तरीकों का निर्माण करने के लिए भौतिकी के उपकरणों का उपयोग किया, जिन्होंने आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग की नींव रखने में मदद की। जॉन हॉपफील्ड ने एक ऐसी संरचना बनाई जो जानकारी को संग्रहीत और पुनर्निर्माण कर सकती है। जेफ्री हिंटन ने एक ऐसी विधि का आविष्कार किया जो स्वतंत्र रूप से डेटा में गुणों की खोज कर सकती है और जो अब उपयोग में आने वाले बड़े कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण हो गई है।

हालांकि, कंप्यूटर सोच नहीं सकते, मशीनें अब मेमोरी और सीखने जैसे कार्यों की नकल कर सकती हैं। इस वर्ष के भौतिकी पुरस्कार विजेताओं ने इसे संभव बनाने में मदद की है। भौतिकी की मूलभूत अवधारणाओं और विधियों का उपयोग करते हुए, उन्होंने ऐसी प्रौद्योगिकियाँ विकसित की हैं जो सूचना को संसाधित करने के लिए नेटवर्क में संरचनाओं का उपयोग करती हैं।

